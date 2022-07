Wielertoeristenclub De Hert bestaat 50 jaar

wielrennen vrouwen elite Febe Schokkaert gaat in Laarne op zoek naar tweede Oost-Vlaam­se titel: “Ik ben de beste versie van mezelf”

Zaterdag worden in Laarne Oost-Vlaamse titels uitgereikt. Meisjes nieuwelingen, meisjes junioren en vrouwen elite strijden in organisaties van de Albertsvrienden om de provinciale trui. Bij de elite hoopt Febe Schokkaert, na winst in het PK tegen de klok, op de dubbel.

8 juli