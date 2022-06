Werken Provinciebaan (N46) afgerond: AWV bedankt buurtbewoners voor hun begrip met een ijsje

Regio Dit zijn de 15 slechtste fietspaden langs gewestwe­gen in Oost-Vlaanderen (en de heraanleg is vaak nog niet voor morgen)

Smal, niet afgescheiden van de rijbaan, vol putten en in het slechtste geval geen belijning of zelfs gewoon geen fietspad. 62,9 procent van de Oost-Vlaamse fietspaden langs gewestwegen voldoet niet aan de norm en daarmee is onze provincie de slechtste leerling van de klas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer. Onze Oost-Vlaamse redactie vond vijftien treffende voorbeelden van levensgevaarlijke situaties voor fietsers. Een eventuele heraanleg - als die al gepland is - laat in veel gevallen nog lang op zich wachten.

