Werken aan spoorwegbrug al afgerond

Ongenees­lijk zieke Amélie (5) wil koste wat het kost naar school op 1 september: “Ik ga blij zijn om mijn vriendjes terug te zien”

Amélie (5) uit Velzeke gaat op 1 september naar school in het KAZ in Zottegem. Alleen dat al is een prestatie. Aan het einde van vorig schooljaar kregen haar ouders te horen dat ze een ongeneeslijke hersentumor heeft. Negen maanden tot twee jaar heeft ze nog. En toch wil ze haar vriendjes terugzien. “Terwijl ik op school ben, pakken mama en papa de valiezen om op reis te vertrekken”, glundert ze. Haar ouders David (40) en Ellen (31) zegden tijdelijk hun job op om van hun meisje te genieten. “We kunnen ze niks meer weigeren, waarom zouden we ook?”