WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Zottegem

Messen van Antoine (68) veroveren de wereld: “Toen ik in een dip zat, kon ik kiezen tussen antidepres­si­va of dit ambacht”

Zijn messen liggen op tafel in het Hof van Cleve, maar ook in sterrenrestaurants in het buitenland. Antoine Van Loocke uit Oosterzele maakt als ambachtsman pur sang, designer en autodidact echte kunstwerkjes. Een deel van zijn collectie krijgt nu een vaste stek in de bibliotheek van Scheldewindeke. “Het begon allemaal met mijn moeder die de ‘patatten’ schilde met een mooi mes.”