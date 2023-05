WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Zottegem

Twee cashpunten op komst in Herzele: één op de Groenlaan en één in Steenhuize

Batopin is van plan om twee geldautomaten te plaatsen in Herzele: één in het centrum en één in de deelgemeente Steenhuize. Het gemeentebestuur ijverde hiervoor bij de banken zodat er een optimale dienstverlening blijft.