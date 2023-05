WEER. Lichte regen en bewolking in Zottegem vanochtend

Nieuwe getuigenis legt ook psychische manipula­tie dansleraar ‘MoveZ’ bloot: “Ondanks aanbevelin­gen kinderrech­ten­com­mis­sa­ris veranderde er niks”

Het was niet alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag waaraan de stichter en dansleraar van de Zottegemse dansvereniging ‘MoveZ’ zich bezondigde, ook toxische en psychische manipulatie waren schering en inslag. “We trokken naar het Kinderrechtencommissariaat, maar vier jaar na hun aanbevelingen, is er nog niets veranderd”, getuigen de ouders van een nu 18-jarig meisje. Uit het dossier blijkt dat het huidige bestuur wel degelijk op de hoogte was van het grensoverschrijdend gedrag van de dansleraar.