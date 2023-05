WEER. Kans op helder weer vanochtend in Zottegem

Waarom ‘ba­naan-man’ Ken (44) de benen uit zijn lijf loopt: “Als twintiger kreeg ik te horen dat ik nooit meer zou kunnen sporten, en zie nu”

Wie aanwezig was op de Antwerp 10 Miles of de halve marathon van Erpe-Mere heeft hem ongetwijfeld al gespot: de gigantische banaan die zich tussen de lopers begeeft. Dat blijkt geen snack voor de hongerige sporters, maar wel de ludieke outfit van Ken Schepmans (44) uit Burst. Ook volgend weekend zal de ‘banaan-man’ in vol ornaat paraat staan op de 20 kilometer van Brussel, maar waarom maakt deze loper het zichzelf zo moeilijk? Wij gingen langs voor een gesprek en ontdekten de bloedserieuze motivatie achter het grappige kostuum. “Op deze manier steun ik de strijd tegen kanker én tover ik een glimlach op de mensen hun gezicht.”