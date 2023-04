Week van de Stenen Winkel zet fysieke winkels in de kijker

Geen straf voor brandstich­ting tijdens burenruzie

Een 55-jarige vrouw uit Zottegem heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor een brandstichting in haar tuin. A.F. woonde op het moment van de feiten nog in Blankenberge en lag er verwikkeld in een burenruzie. Ze moet zich de komende jaren wel aan voorwaarden houden.