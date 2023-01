Wagens belanden tegen gevel na botsing op kruispunt

“Bijna wekelijks gebeuren er ongevallen op het kruispunt. Wij wonen hier nu 2,5 jaar en het is al de negende keer dat onze gevel geramd wordt. De Velzekestraat wordt vaak gebruikt als sluipweg maar leent zich daartoe niet wegens veel te smal. Op het kruispunt hebben de bestuurders amper zicht op het aankomend verkeer met vaak een botsing tot gevolg. Bovendien is het wegdek er volledig kapot gereden. We vragen al meer dan een jaar structurele maatregelen voor de verkeersoverlast in de Velzekestraat en Lippenhovestraat maar de stad blijft hier doof voor. Op het plaatsen van een vangrail na is er nog niks gebeurd", zegt slachtoffer Mathy Bové.