Wagen gegrepen door twee treinen, bestuurder overleden

Brakel Jelle Cabus nieuwe voorzitter Jongsocia­lis­ten Brakel: “Politiek is nog te veel een zaak van veertigers en vijftigers in een pak”

26 februari De 20-jarige Brakelaar Jelle Cabus wordt de nieuwe voorzitter van Jongsocialisten Brakel. “Wij willen jongeren een stem geven in de Brakelse politiek. Vandaag wordt de politiek nog al te vaak gedomineerd door veertigers en vijftigers in een pak, ook in Brakel”, bedenkt Cabus.