Wagen brandt uit op weg naar onderhoud in garage

Vrienden bezorgen Adriaan amusant vrijgezel­len­feest op de Omloop in Zegelsem

Het is niet duidelijk of Adriaan Thomas uit Merchtem en zijn vrienden speciaal voor de koers naar Zegelsem zijn afgezakt of er toevallig zijn in terecht gekomen. Op het dorpsplein van Zegelsem amuseren ze zich in de rand van de Omloop alvast kostelijk.