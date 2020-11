Wachttunnel van 40 meter: bakker laat klanten niet langer in de regen aanschuiven

Buiten aanschuiven bij de bakker, de beenhouwer of aan een andere winkel. Sinds corona in het land is, zijn we het aanschuiven al gewoon. In de zomer valt dat nog mee, maar met de winter voor de deur is aanschuiven al een stuk minder plezant geworden. En dan zwijgen we nog over de plensbuien die we riskeren. Om haar klanten te verwennen, bouwde bakkerij Sint-Anna een imposante wachttunnel. “Met dank aan onze verdraagzame buren en het stadsbestuur”, zegt bakker Bart Schelstraete.