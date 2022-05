Wachtlijst voor sociale woning in tien jaar tijd bijna verdubbeld: sociaal verhuurkantoor biedt uitweg

Dat de Belg een baksteen in de maag heeft, is geen geheim. Maar waar het vroeger vooral betekende dat Belgen eigenaar wilden zijn van hun eigen woning, wordt er nu ook vaker geïnvesteerd in vastgoed om te verhuren. Op de verhuurmarkt zijn er echter nog verschillende mogelijkheden: zelf aanbieden op de private huurmarkt, laten verhuren via een vastgoedkantoor, of verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK. Vooral die laatste optie is weinig gekend. En zoals het spreekwoord luidt, onbekend maakt onbemind. “Sociale verhuur wordt meestal gelinkt aan de sociale huisvestingsmaatschappijen, die zelf nieuwbouwwoningen en -appartementen bouwen om sociaal te verhuren. Wij daarentegen gaan zelf inhuren van private verhuurders en investeerders om deze nadien door te verhuren aan mensen met de hoogste woonnood", legt Jonas De Vlieger uit.

Extra fiscale voordelen

Een sociaal verhuurkantoor pretendeert niet dat het voor iedere verhuurder de beste keuze is, maar het is wel de optie met de grootste maatschappelijke meerwaarde. Het SVK werkt met een puntensysteem gebaseerd op het inkomen en de woonsituatie van de kandidaat-huurder, en niet op basis van chronologie, waardoor mensen met de grootste nood aan een woning bovenaan de wachtlijst komen te staan. “Een sociale verhuurder geniet van enkele fiscale voordelen en renovatiepremies waarop je geen recht hebt bij private verhuur: verlaagde registratierechten bij aankoop, korting op de jaarlijkse onroerende voorheffing, verlaagd btw-tarief bij nieuwbouwprojecten en bij afbraak en heropbouw, en verschillende renovatie- en energiepremies. Dit gaat toch al snel om enkele tienduizenden euro’s verschil. Om de sociale huurders een huurprijs te kunnen aanbieden die voor hen betaalbaar is, rekenen wij zo’n 70 à 80% van de huurprijs die een eigenaar zou krijgen op de private huurmarkt. Maar als je die stevige financiële voordelen er naast legt, kom je in vele gevallen voordeliger uit bij sociale verhuur. Te vaak staren mensen zich blind op de lagere maandelijkse huurprijs, terwijl het totaalplaatje via een SVK wel interessanter is", gaat De Vlieger verder.

Administratieve rompslomp

Wat je van een SVK ook mag verwachten, is een gerust gevoel en ontzorging. Er staat een heel team aan huurbegeleiders en patrimoniumbeheerders klaar die huurders en verhuurders begeleiden en wijzen op hun rechten en plichten. Alexander en Michiel Coolens verhuren enkele gerenoveerde appartementen in Zottegem aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen en kunnen dit bevestigen. “Voor ons is verhuur aan het SVK de ideale vastgoedinvestering: we hebben een overeenkomst van minstens negen jaar, ontvangen elke maand stipt de huurgelden en hoeven ons verder geen zorgen te maken om de administratieve rompslomp, eventuele leegstand of wanbetalers. Het SVK doet ook regelmatig huisbezoeken en zorgt voor het onderhoud. We zijn zo gerust dat onze appartementen hun waarde behouden. En dat alles met een maatschappelijk verantwoorde insteek, wat voor ons de keuze nog makkelijker maakte", zeggen ze.