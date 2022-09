Vzw De Bron plaatst laadpalen voor elektrische wagens in De Lelie

Zowel bij bewoners, familieleden als medewerkers is de trend ingezet om over te schakelen naar hybride en elektrische voertuigen. Vzw De Bron vindt het daarom belangrijk om mee te evolueren. “Deze investering kadert binnen een ruimere visie van De Bron om blijvend in tezetten op milieu- en energievriendelijke maatregelen. Zo werden reeds 250 zonnepanelen geplaatst, werd er geïnvesteerd in regenwaterrecuperatie en is het gebouw uitgerust met een energiemonitoringsysteem waarbij het verbruik van elke ruimte kan opgevolgd worden'", vertelt Giel Meirhaeghe.