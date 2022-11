Een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden, iemand die al een glaasje te veel op heeft en geen grenzen meer kan inschatten of een luidruchtige klant die de andere aanwezigen intimideert. We hebben het allemaal wel eens gezien op café. Voor horecapersoneel is het echter niet eenvoudig om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag.

“Daarom ontwikkelde Vrouw & Maatschappij een poster waar stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je te allen tijden de sfeer goed kan houden in je etablissement. Met de poster wil de vrouwenbeweging in de eerste plaats handelingsverlegenheid bij horecapersoneel tegengaan en hen ondersteunen om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. En dat is nodig, want vrouwen voelen zich nog te vaak onveilig in het uitgaansleven", weet Veerle De Smet.

In België zijn er jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking. Dat komt overeen met één geval per week. Toch blijkt dit cijfer een enorme onderschatting, aangezien 90% van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie. Daarom is barpersoneel vaak het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag. Daadkrachtig en geëngageerd personeel kan dus een groot verschil betekenen voor het veiligheidsgevoel van het cliënteel. Om dat engagement in de kijker te zetten, kwam V&M bovendien met een engagementsverklaring voor de horeca die klanten duidelijk maakt dat er werk wordt gemaakt van het probleem.

Volledig scherm Vrouw & Maatschappij Zottegem strijdt tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. © Frank Eeckhout

