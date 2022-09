Vrije basisschool Grotenberge zwaait deken Hans Van Den Holen uit

Na twaalf jaar als deken in Zottegem en dertig jaar als priester gaat Hans Van Den Holen zijn diensten bewijzen als deken in Aalst. “De eucharistieviering werd met veel enthousiasme gebracht door de kinderen van het vijfde leerjaar. Het schoolkoor onder leiding van juf Veerle bracht prachtige liedjes waarbij de hele school meezong. Het was een prachtige dienst. We wensen deken Hans veel succes in Aalst", zegt directeur Christ Meuleman.