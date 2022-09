Vooruit Zottegem organiseert inzamelactie winterjassen voor kinderen

Op 17 oktober is de Werelddag Verzet tegen Armoede. Op die dag maken we wereldwijd een vuist tegen armoede. Ook Vooruit Zottegem voert dan actie. “1 kind op 7 groeit in Vlaanderen op in armoede. Uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin blijkt dat ook in Zottegem bijna 9% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar opgroeit in een kansarm gezin. Elk kind dat moet opgroeien in armoede is er één teveel. Daarom beslisten we om rond de Werelddag Verzet tegen Armoede actie te voeren”, laat Vooruit-gemeenteraadslid Kurt De Loor weten.