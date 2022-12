Vooruit vraagt crisismanager voor Zottegems OCMW, stadsbestuur noemt uithaal politiek spelletje op kap van de zwaksten

Het rommelt binnen de werking van het OCMW in Zottegem. Dat is althans wat oppositiepartij Vooruit beweert. “We krijgen de laatste weken en maanden heel wat klachten van inwoners over de dienstverlening van het OCMW. naar erger. Begin deze maand nam de directeur van het woonzorgcentrum ontslag, eind vorige week werd bekend dat het dienstenchequebedrijf wordt stopgezet en er zijn lange wachtlijsten voor wie hulp nodig heeft. En we zijn ook de verhalen over beschimmeld brood en vervallen vlees in het woonzorgcentrum nog niet vergeten. Er is iets grondig mis met het beleid. De huidige OCMW-voorzitter is gewoon niet geïnteresseerd en toont geen enkel initiatief. Hij duikt bij elke vraag weg en toont nul verantwoordelijkheid. Dat kan niet blijven duren", stelt Peter Roman scherp.

Mistoestanden

Op de volgende gemeenteraad vraagt Vooruit Zottegem om een crisismanager aan te stellen die de taken van de OCMW-voorzitter overneemt. “Bovendien liegt de OCMW-voorzitter over de zogenaamde besparingen door het stopzetten van de dienstenchequeonderneming, want deze ingreep zal meer kosten dan ze opbrengt omdat de personeelsleden zullen tewerkgesteld worden in de stad en OCMW. Sociaal beleid in onze stad is te belangrijk om over te laten aan politici die hiertoe niet bekwaam zijn. Alle mistoestanden vandaag tonen aan dat er iets grondig mis is, er moet nu ingegrepen worden. Wij hopen dat het stadsbestuur mee de ernst van de zaak inziet en ondersteuning van buitenaf accepteert", vult Kurt De Loor aan.

Volledig scherm “Het sociaal beleid in Zottegem staat op losse schroeven,” zeggen Vooruit-gemeenteraadsleden Peter Roman en Kurt De Loor weten. © Frank Eeckhout

Constructief overleg

Burgemeester Evelien De Both (N-VA) en schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V) reageren scherp op de aanvallen van Vooruit. “Na het ontslag van de directeur heeft het bestuur onmiddellijk een interim-manager aangesteld die de analyse zal maken van de huidige situatie, zowel financieel als op personeelsvlak. Er wordt ook een procedure opgestart om een nieuwe woonzorgdirecteur te vinden. Intussen overleggen we in een constructieve sfeer met de vakbonden om te zoeken naar oplossingen in het belang van de bewoners en het personeel. Zonder politieke spelletjes. Vorige week vrijdag heeft opnieuw een constructief overleg plaatsgevonden, komende vrijdag opnieuw. De interimmanager zal al een eerste reeks van voorstellen doen, in overleg met de hoofdverpleegkundigen, om meer handen aan het bed te krijgen en ook de vakbonden is om suggesties gevraagd.”

Overal tekort aan medewerkers

Intussen zet het stadsbestuur ook extra interim medewerkers in zowel in de zorg als in de logistiek om zoveel mogelijk ondersteuning aan onze medewerkers te geven. “Er is intussen ook beslist om 10 logistieke medewerkers aan te werven die een aantal zaken zullen overnemen om het zorgpersoneel te ondersteunen. De vakbonden hebben hier positief op gereageerd. We blijven overigens zoeken ook naar nieuwe medewerkers, met nieuwe vacatures, maar het is duidelijk dat er in de zorgsector in het algemeen een tekort is aan medewerkers. Dat is niet alleen zo in Zottegem, maar in heel Vlaanderen", weet burgemeester De Both.

Volledig scherm Burgemeester Evelien De Both en schepen Jenne De Potter hekelen de politieke spelletjes van oppositiepartij Vooruit. © Frank Eeckhout

Jobzekerheid

Het stadsbestuur verdedigt ook het stopzetten van de dienstenchequeonderneming (DCO). “In 2020 maakte deze onderneming 301.000 verlies, in 2021 264.991 euro. “Geld dat de Zottegemse belastingbetaler moet ophoesten om een poetsvrouw bij een private persoon te betalen. De sluiting van de DCO voor de resterende periode betekent in 2024 een besparing van 168.000 euro en loopt in 2025 op tot 177.000 euro Alle poetsvrouwen kunnen aan de slag blijven bij de stad, het OCMW en het AGB. Jobzekerheid vinden wij cruciaal. In onze organisatie zijn op dit moment 10 vacatures voor poetspersoneel die we kunnen invullen met de poetsdames van het DCO. Volgend jaar gaan er nog eens 4 poetsdames op pensioen. Mochten we geen poetsdames van het DCO overnemen dan zouden we die extra poetsdames voor onze organisatie moeten aanwerven en zou de loonkost fors stijgen. We hebben dus geen extra budget moeten inschrijven en besparen effectief", gaat schepen Jenne De Potter verder.

Sociale steun verdubbeld

Tot slot wil burgemeester De Both er ook nog op wijzen dat de middelen voor sociale steun de voorbije jaren fors is toegenomen. “De uitgaven voor sociale steun worden eind 2022 geraamd op 3.140.000 euro wat een verdubbeling van de middelen inhoudt ten opzichte van 2018. We zijn er ons van bewust dat veel mensen het moeilijk hebben vandaar dat we het budget voor steun zo fors hebben opgetrokken en dat voor de komende jaren blijven doen. Dat is echt sociaal beleid, de beschikbare middelen die beperkt zijn gefocust inzetten en steun geven aan wie het echt moeilijk heeft. Dat is een kerntaak die we ten volle opnemen. We voeren sociaal beleid zoals het hoort en samen met de schepen en al onze diensten werken we hier keihard aan. Precies omdat we weten dat het nodig is. Aan politieke spelletjes op de kap van de zwaksten doe ik niet mee.”

