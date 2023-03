Vier kunstenaars stellen werken tentoon in CAS

Bert De Geyter woont en werkt in Gent. Hij werkt met diverse materialen, maar doorgaans in zwart, op papier en doek, maar bouwt ook sculpturen en installaties en tekstwerken in de openbare ruimte. Ook Bert Drieghe uit Zwalm geeft het kind in zich de vrije ruimte. Hij schildert met een krachtige abstractie een soort van vereenvoudigde inventaris van alledaagse voorwerpen. Observatie en vereenvoudiging zijn ook sleutelwoorden in het werk van multidisciplinair kunstenares Jana Vasiljevic, geboren uit een Servische vader en een West-Vlaamse moeder. Met haar achtergrond in storytelling en illustratie, hebben de verschillende culturele omgevingen en ervaringen een grote invloed op de vorm en inhoud van haar werk, waarin zij afwisselt tussen intieme persoonlijke verhalen en gemeenschappelijke projecten. Sven Boel woont en werkt in Gent. Hij maakt slingerbewegingen tussen vormen, disciplines en media. Zijn relatie met het fysieke beeld is een spel of zelfs een sportief gevecht, met wederzijds eerbied en aanvaarding: als het beeld wint, zal de maker zich gewonnen geven.