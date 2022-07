VIDEO • Rock Zottegem: onze aftermovie

Zottegem IN BEELD • Onze terugblik op Rock Zottegem 2022 in 40 foto’s

Rock Zottegem zit erop en gaat de geschiedenis in als een van de betere edities. Was u er ook, dan herkent u zich misschien wel op een van deze beelden. Drie dagen genieten van muziek, spijs en drank, samengevat in 40 foto’s.

12:23