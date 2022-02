Vermoedelijk familiedrama in Zottegem: “Eerst was er de coronacrisis, dan de dood van hun dochter”

“Waarschijnlijk zijn de stoppen doorgeslagen bij mijn grootvader.” Aan het woord is kleindochter Sophia. Ze staat voor de gerenoveerde hoeve van haar grootouders in de Zottegemse deelgemeente Velzeke, die nu afgesloten is met een politielint. Enkele uren eerder vond haar vader de lichamen van het koppel. Zij lag dood in huis, hij was verdronken in de waterput. De schoonzoon van het koppel werd urenlang verhoord. “Maar ik weet zeker dat mijn papa hier niks mee te maken heeft.”