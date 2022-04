Verbannen Catalaanse president Puigdemont te gast bij N-VA Zottegem

Zottegem Zottegemse uitgangs­buurt opge­schrikt door uitslaande brand in voormalig café Brouwers­hof

De brandweer was donderdagavond lange tijd in de weer met een zware brand in het voormalige café Brouwershof in de Hospitaalstraat in de uitgangsbuurt in Zottegem. Daar werd omstreeks 21 uur vuur opgemerkt.

18 maart