Velzeke Omarmt brengt kermis naar dorpscentrum

Winnaar korte keten wedstrijd krijgt mand vol Ooster­zeels lekkers

Christine Smekens is de winnaar van de korte keten wedstrijd tijdens de week van de korte keten in Oosterzele. Ze ontving een mand vol lokaal lekkers. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de opendeurdag in de bijenhal. Zo vloeide de week van de korte keten naadloos over in de week van de bij.