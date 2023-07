Veiligheidscijfers politie tonen positieve tendens: “Onze aanpak werpt zijn vruchten af”

Zottegem levert grote inspanningen om criminaliteit te bannen. Dat bleek tijdens de recentste voorstelling van de veiligheidscijfers van het jaar 2022. In vergelijking met de voorgaande jaren is er over het algemeen een lichte daling of status quo. “En daarvoor wil ik ons politiekorps graag bedanken”, aldus burgemeester Evelien De Both (N-VA).