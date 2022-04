Veiliger fietsen langs Ten Ede

De fietspaden worden vernieuwd ter hoogte van huisnummer 191 tot huisnummer 197. In de bocht worden de aanliggende fietspaden vaak overreden. “Er komen nu verhoogde fietspaden. Op die manier willen we de zichtbaarheid en zo ook de veiligheid van de fietsers verbeteren. Ook het wegdek in asfalt wordt vernieuwd voor beter wegcomfort", laat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters weten. De gewestweg wordt ter hoogte van de werfzone volledig afgesloten. Het verkeer zal in beide richtingen een omleiding volgen. De fietsers rijden om via de Klemhoutstraat, Pijperzele en de Faliestraat in de beide richtingen. Het gemotoriseerd verkeer richting Zottegem rijdt om via de Oudenhovestraat, Ten Bosse, Traveins, Meileveld, Meire, Meerlaan, de Kloosterstraat en Smissenhoek. Het autoverkeer richting Brakel rijdt om via de Klemhoutstraat, Pijperzele en de Faliestraat. Ook de fietsers volgen deze omleiding. De werken duren tot midden mei.