VBS Grotenberge bedankt leesmoekes

Zelfs vanuit het graf gooien ze elkaar nog kusjes toe: “Ik had mijn vrouw beloofd dat ik er iets speciaals van zou maken”

Vlak voor het overlijden van Anneke Cecile Zwaenepoel in 2021 beloofde haar partner Christ Carlier dat hij ‘iets speciaals’ zou maken van haar laatste rustplaats. En of hij woord hield. Hij heeft zichzelf en zijn vrouw, waarmee hij 23 jaar lang lief en leed deelde, op het kerkhof nu vereeuwigd in twee levensgrote bronzen beelden. En wie het graf van Anneke van dichter bekijkt, ziet nog veel meer opvallends.