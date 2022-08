Uitzonderlijk geen vuurwerk op kermis in Zottegem

“Elke Zottegemnaar telt ongetwijfeld af naar de kermis, één van de jaarlijkse hoogtepunten in onze stad,” zegt burgemeester Evelien De Both. “Naast de talrijke kermisattracties, genieten we dit weekend van een van de vele optredens bij onze lokale horeca. De Egmont Cycling Race sluit zoals elk jaar de kermis af op dinsdag. Enkel het vuurwerk op maandag kan dit jaar omwille van veiligheidsredenen niet doorgaan”, laat burgemeester Evelien De Both weten.

Er zijn volgens de burgemeester twee redenen waarom het vuurwerk niet kan doorgaan. “Enerzijds zijn er de renovatiewerkzaamheden aan het Egmontkasteel. Door de bijhorende werfkeet is het onmogelijk om daar zonder gevaar een grote massa toe te laten. Anderzijds volgen we ook het advies van de brandweer die afraadt om vuurwerk af te steken wegens de aanhoudende droogte van de voorbije maand,” motiveert De Both uit.

Egmont Cycling Race

De 86ste editie van de Egmont Cycling Race start en eindigt zoals de voorbije jaren op de Buke. De renners vertrekken om 12.15 uur. Het volledig parcours is beschikbaar op www.egmontcyclingrace.be. Alle tijdelijke verkeersreglementen naar aanleiding van de kermis en de koers kunnen geraadpleegd worden via de notulen op de (onder publicaties) stedelijke website www.zottegem.be

Alle stadsdiensten zijn gesloten op dinsdag 23 augustus. Het stedelijke zwembad Bevegemse vijvers is gesloten van zondag 21 augustus tot en met dinsdag 23 augustus.

