Uitbreiding OLVC campus Bevegem op de helling na meningsverschil in schepencollege: “Geen invloed op onze goede verstandhouding”

Van Chalet de Goudkarper tot Route 46: in deze 6 restau­rants ga je uit eten met de kids in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Op restaurant gaan met kinderen kan soms een uitdaging zijn. Niet elk kind lust alles en uren aan tafel blijven zitten is nu eenmaal niet iets wat je van hen kan verwachten. Gelukkig zijn er ook heel wat kindvriendelijke restaurants waar gezinnen met open armen ontvangen worden. Van Chalet de Goudkarper in Aalst tot Route 46 in Oudenaarde: in deze 6 restaurants kan je lekker uit eten met de kids in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen.