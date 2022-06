Twee jaar na ongeval met vluchtmisdrijf draait slachtoffer op voor gerechtskosten: “De wereld op zijn kop”

Twee jaar geleden kreeg de Leonidaswinkel van Bernard Deneubourg in de Hoogstraat in Zottegem ongewenst nachtelijk bezoek. Omwonenden hoorden omstreeks 1.15 uur een doffe klap en brekend glas. Door het raam zagen ze een wagen met de voorkant in de vitrine van de winkel staan. De bestuurster deed niet eens de moeite om uit te stappen. Zij zette haar wagen in achteruit en reed weg. Op het einde van de Hoogstraat ramde ze ook nog eens een geparkeerde Mercedes en Lexus. Ook na de tweede botsing had de vrouw nog geen schuldbesef en opnieuw zette zij haar weg verder. Ze reed richting Ledebergstraat waar ze op een kleine parking nog eens tegen een wagen aanreed en rechtsomkeer maakte. Een bewoonster daar merkte de verhakkelde wagen op, noteerde de nummerplaat en maakte die over aan politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. De politie slaagde erin de vrouw op te pakken en over te brengen naar het politiecommissariaat waar ze de nacht doorbracht.