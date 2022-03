Trouwers verhuizen naar oud stadhuis en Sanitary

Door renovatiewerken in en aan het kasteel van Egmont moest de stad op zoek naar nieuwe locaties om te huwen. “We hebben gekozen voor de Lichtstraat in Sanitary en de raadzaal van het oude stadhuis. In het oude stadhuis hebben we een traplift geïnstalleerd voor mensen die niet ze goed te been zijn. Uiteraard hebben we ook nagedacht over buitenlocaties voor koppeltjes die hun ja-woord willen geven. Uit contacten met andere gemeenten en steden blijkt echter dat dit praktisch heel wat met zich meebrengen. De trouwers moeten er zelf voor tafels en stoelen zorgen en ook elektriciteit zorgt soms voor problemen. Bovendien zijn buitenlocaties ook sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Sommige steden zijn daar zelfs al van afgestapt. Daarom houden we het op deze twee binnenlocaties", zegt schepen Lieselotte De Roover.