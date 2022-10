The Vanco Brothers op muzieknamiddag Grijze Geuzen

Grotenberge Na twintig jaar krijgt school wat het wilt: proefop­stel­ling met éénrich­tings­ver­keer in Grotstraat en Parkstraat

Om de schoolomgeving in Grotenberge veiliger te maken, start er vanaf maandag 31 oktober een proefopstelling waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Grotstraat en de Parkstraat. In de Grotenbergestraat en de Gentse Steenweg blijft tweerichtingsverkeer van toepassing. “Hiervoor zijn wij al twintig jaar vragende partij", zegt Christ Meuleman, directeur in VBS Grotenberge.

