The New Orleans Night Owls opnieuw te gast bij vtbKultuur Zottegem

Moortsele Te huur of te koop vanaf 2023: De Sint-Amandus­kerk van Moortsele

De gemeente Oosterzele zoekt een nieuwe bestemming voor de Sint-Amanduskerk in Moortsele. De kerk is ontwijd en wordt in het voorjaar van 2023 te huur of te koop gezet. Kandidaten kunnen dan een project indienen. De waardevolle en beschermde artefacten en het oude orgel krijg je erbij. In het verleden waren er al kandidaat-kopers die er een horecazaak of een pottenbakkerij wilden starten. De prijs is nog niet bekend.

9 november