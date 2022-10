Subsidies van de stad voor speelbos Droombergen: “Extra beschermingsmaatregelen nodig wegens grote volkstoeloop”

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van bloemschik­ken tot koken met paddenstoe­len: met deze 7 workshops in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen kom jij de herfstda­gen door

Terwijl de bladeren van de bomen vallen wordt het weer steeds kouder. Maar niet getreurd. Ook in de herfst zijn er heel wat leuke activiteiten te doen. Van bloemschikken in Lede tot koken met paddenstoelen in Herzele: met deze 7 workshops in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen kom jij de herfstdagen door.

13 oktober