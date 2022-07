Strijd tegen zwerfvuil: GAS-handhavers starten dit weekend in Zottegem

“Vlaanderen wou in 2022 een vijfde minder zwerfvuil, maar jammer genoeg blijven de cijfers stijgen. Ook in Zottegem merken we weinig verbetering ondanks de vele campagnes zoals bijvoorbeeld onze grote Zottegemse lenteschoonmaak,” vertelt Leen Goossens, schepen van Leefmilieu . “De impact blijft enorm: zwerfvuil schaadt natuur, dier en mens. Het vervuilt de bodem, dieren eten het op of raken erin verstrikt. Uiteindelijk komt het afval in de vorm van microplastics via de voedselketen in ons lichaam terecht. Extra maatregelen dringen zich op”, motiveert de schepen waarom de stad een versnelling hoger schakel in de strijd tegen overtreders.

Zwerfvuilgevoelige locaties en evenementen

De stad keurde eind maart al de aanstelling van gewestelijke handhavers van OVAM goed. Zij gaan vanaf volgend weeken op pad. “Onze milieudienst heeft OVAM een lijst gestuurd met zwerfvuilgevoelige locaties en evenementen. Naar aanleiding van Rock Zottegem dit weekend komen de gewestelijke vaststellers voor een eerste keer langs. Ze controleren voor alle duidelijkheid niet op de festivalweide zelf, maar ondermeer wel in de omgeving van de feestzone. De controleurs gaan in burgerkledij de straat op, waardoor de pakkans groter is. Zij zullen overtreders onmiddellijk aanspreken en een bestuurlijk verslag opmaken. De overtreders mogen zich dan verwachten aan een fikse boete. We kunnen niet langer aanzien dat heel wat mensen de afvalregels aan hun laars lappen. Daarom treden we repressief op. Enkel op die manier kunnen we Zottegem proper houden”, zegt burgemeester Evelien De Both.

GAS-boetes

Wie klein afval achterlaat op een plaats waar het niet hoort, begaat een overtreding. Het gaat zowel om sigarettenpeuken, kauwgom en etensresten als verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes en mondmaskers. Ook hondenpoep is zwerfvuil. De handhavers kijken dus ook uit naar overtreders die hondenpoep niet oprapen. Hondenpoepzakjes horen in de vuilnisbak, niet in de berm of in het straatrooster.

