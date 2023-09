Ywan (38) kreeg vorig jaar te horen dat hij ALS heeft: “Heb mijn toekomst volledig opnieuw geregeld”

Van de stress dacht Ywan Dierick (38) uit Herzele toen hij vorig jaar in mei plots krachtverlies had in de linkerarm. “Het was een drukke periode met de verhuis vanuit Gentbrugge en de opstart van een eigen reisbureau. Ik had er dan ook niet bij stilgestaan dat de ziekte van mijn vader erfelijk was. Tot ik de diagnose ALS kreeg”, vertelt de dertiger. Toch blijft Ywan niet bij de pakken zitten.