Twaalf keer meer ongevallen met speedpede­lecs in Oost-Vlaanderen in zes jaar tijd

In zes jaar tijd is het aantal ongevallen met een speedpedelec vertwaalfvoudigd in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (Vooruit) kon inkijken. “Na Antwerpen is Oost-Vlaanderen de provincie waar vorig jaar de meeste ongevallen gebeurden met een speedpedelec", weet De Loor.