Stadsbestuur feliciteert Rock Zottegem en Dance D-Vision met goede organisatie: “Heel tevreden met samenwerking qua zwerfvuilbestrijding”

Zottegem HUIZEN VAN VERTROUWEN. Kleding­zaak Labaere: “We floreren meer dan ooit, maar stoppen met de verhuur van kostuums”

Kledingzaak Labaere is een naam als een klok tot ver buiten Zottegem. “Dankzij de immense keuze in diverse prijsklassen komen veel mannen van over het hele land hun trouwpak bij ons kopen”, zegt huidig zaakvoerder Filip Labaere (54). In de bijna 160 jaar dat de zaak bestaat, blijven persoonlijke service en vakmanschap hun troeven. Al moet ook een ‘huis van vertrouwen’ met zijn tijd mee. Zo zijn er heel wat veranderingen op til.

30 juli