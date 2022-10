Stad zoekt leden voor vernieuwing adviesraad GECORO

De leden van GECORO adviseren het stadsbestuur over bijzondere projecten op vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Deze commissie heeft als voornaamste taken: advies geven, opmerkingen formuleren of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit kan op eigen initiatief zijn of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad. De raad bestaat enerzijds uit deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en anderzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Voor elk effectief lid wordt ook een plaatsvervanger benoemd. De leden van GECORO komen minstens tweemaal per jaar samen, en bijkomend wanneer nodig.