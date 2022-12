Stad zet activiteiten dienstenchequeonderneming stop: “Jaar na jaar verlieslatend”

Het stadsbestuur van Zottegem wil de activiteiten van de dienstenchequeonderneming op 1 juli stopzetten. “De Zottegemse dienstenchequeonderneming is al jaren verlieslatend. “Hoewel we het verlies van de DCO tijdens deze legislatuur al konden terugdringen van meer dan 300.000 euro per jaar naar 150.000 euro per jaar, vinden we het niet meer verantwoord dat de belastingbetaler dit moet bijpassen. Daarom is het onze intentie de activiteiten van de DCO te beëindigen. Uiterst belangrijk om te onderstrepen is dat niemand van de poetshulpen haar job verliest. Alle personeelsleden kunnen aan de slag blijven bij Stad of OCMW Zottegem. Hoewel we begrijpen dat dit een andere invulling is van de job die ze al jarenlang gewoon zijn, willen we op deze manier voor werkzekerheid voor het personeel zorgen", zegt schepen Jenne De Potter.