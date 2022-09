Stad verkoopt 130 achtergelaten fietsen

Wie voor een aardig prijsje een fiets op de kop wil tikken, moet op zaterdag 17 september naar de stedelijke loods aan de Smissenhoek 15 in Zottegem.

De stad verkoopt er per hoger opbod 130 fietsen die al meer dan een half jaar geleden zijn achtergelaten en niet afgehaald. Het gaat om fietsen die door de politie zijn aangetroffen of die achtergebleven zijn in de fietsenstallingen bij het station.

De fietsen zijn op de openbar verkoop ter plaatse te betalen en onmiddellijk mee te nemen.

Meer info bij de stedelijke technische dienst, per mail naar wim.deloor@zottegem.be of telefonisch op 09/364.65.20 of 09/364.65.22.