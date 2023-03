Stad laat toegankelijkheid van eigen gebouwen doorlichten en verbeteren

“Samen met Inter bekijken we de plannen van grote projecten die de komende jaren op de plank liggen. Denk maar aan de verbouwing van het Sociaal Huis en de Trapstraat. Maar ook de bouw van het nieuwe cultuurcentrum ACCU kan zeker door Inter onderzocht worden. Het wordt een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en dus ook zelfstandig moet kunnen deelnemen. We hopen in de toekomst onze samenwerking zo breed mogelijk uit te rollen. Zo leggen we een stevige basis om toegankelijkheid in volledig Zottegem uit te rollen”, gelooft De Potter.