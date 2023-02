Spechten spotten: wandel op en rond de Berendries

Oosterzele Kindje van meter afstand op bedje geworpen, ander kindje hapt naar adem: twee uitbaat­sters nacht in cel nadat shockeren­de camerabeel­den opduiken: parket opent onderzoek

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een kindercrèche in het Oost-Vlaamse Balegem. Dat bevestigt de woordvoerster van het parket van Oost-Vlaanderen. De uitbaatsters brachten een nacht in de cel door nadat er beelden opdoken die gemaakt zijn in de crèche. Intussen zijn de vrouwen vrij onder strikte voorwaarden. Onze redactie kon de opnames bekijken, u leest hier wat we zagen.