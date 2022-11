Songtekst Miele keert terug naar stationstunnel

Volgens burgemeester Evelien De Both (N-VA) was de verontwaardiging over het verdwijnen van de songtekst meer dan terecht. “Van zodra ik hiervan op de hoogte ben gebracht, heb ik contact opgenomen met de NMBS en heb ik de vraag gesteld of we de toestemming kregen om de tekst terug te plaatsen. NMBS heeft dit inmiddels bevestigd. Ook de directeur van SABK heeft laten weten dat ook zij graag bereid zijn om hun medewerking te verlenen bij het terugplaatsen van de tekst. Dit zou in het voorjaar van 2023 gebeuren. Een wakkere inwoner heeft mij intussen de teksten, die bij de originele plaat van Miele gevoegd waren, bezorgd. Hieruit blijkt dat de tekst die in de tunnel aanwezig was, niet geheel overeenstemt met de originele tekst. Ik zal deze originele tekst aan de directeur van SABK overmaken, zodat de tekst in ere kan hersteld worden", zegt burgemeester De Both.