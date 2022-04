Sloop van historisch dorpsschooltje zorgt voor deining: "Opnieuw gaat stukje van onze identiteit verloren"

Vogelvrij verklaard

Volgens Groen moet het stadsbestuur net fier zijn op haar lokaal erfgoed. “Die oude sites uit ons plattelands- en textielverleden geven ons dorpen eigenheid, hun karakter. Dat Zottegem haar eigen erfgoed onvoldoende kent, ligt aan de sterk verouderde en achterhaalde Inventaris van Bouwkundig Erfgoed. In onze gemeente gebeurde de inventarisatie tussen 1975 en 1977. Het is daarmee een van de oudste van Vlaanderen en heel wat erfgoedsites zijn toen niet opgenomen. Bij bouwaanvragen verklaart de stad deze erfgoedsites vogelvrij", gaat Boone verder. “Bij heel wat bijzondere erfgoedsites zien we eenzelfde verhaallijn. Een gebouw blijft jarenlang leeg staan en gaat stelselmatig achteruit, de tuin verwildert en de buurt ziet de verloedering met lede ogen aan. Daarna komt een ontwikkelaar op de proppen met een ‘oplossing’. Vaak zijn dat dan plannen om het intussen half afgetakelde erfgoed te slopen of een veelvoud aan wooneenheden neer te poten. Als het stadsbestuur de identiteit van Zottegem en haar deelgemeenten wil bewaren en gefundeerd weerwerk wil geven tegen de ontwikkelaarslogica moeten ze werk maken van een lokaal erfgoedbeleid, besluit Boone.

Enkel nostalgie

Schepen van Deelgemeenten en Patrimonium Evert De Smet is het niet eens met de stelling van Groen. “Het gebouw is van een private persoon en ligt in een woonzone. De man stelde het gebouw steeds te beschikking van de lokale gemeenschap. Maar het schooltje is geen ontmoetingscentrum. Het geeft ook geen enkele architecturale waarde. Het enige wat hier opspeelt is nostalgie. Wij hebben als stad de eerste keuze gekregen om het gebouw te komen. Met renovatiewerken erbij, ging dat al gauw oplopen tot 1 miljoen euro. En we hebben nog maar net 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in ons Natuur Educatief Centrum De Bleisoven, waar ook een zaaltje ter beschikking staat van verenigingen. Dat is op korte afstand van Elene. Een andere optie op korte termijn is de kerk. Die wordt amper nog gebruik voor liturgische diensten. Ook daar kunnen de plaatselijke verenigingen terecht", reageert De Smet.