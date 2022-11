Sinterklaas komt met de trein naar Zottegem

De Sint zit vol ongeduld te wachten om naar Zottegem af te zakken. Vanaf 19 november tot 6 december posten alle kinderen hun briefje of kleurplaat in de Hemelbus, die dit jaar op een nieuwe locatie prijkt: de Markt. Ook is er een Sinterklaaszoektocht doorheen het centrum. De gekke Pieten hebben zich verstopt op verschillende locaties in de stad. Speurneuzen kopen vanaf 19 november een startpakket in de bib of bij Dienst Toerisme voor 2 EUR. “Deze zoektocht is een geweldige manier om onze lokale handelaars te leren kennen. De pieten verstopten zich op plaatsen waar vaak heerlijke of prachtige dingen te kopen zijn. Zo ontdekken de volwassenen ook nieuwe adresjes tijdens de zoektocht”, zegt schepen van Middenstand Brecht Cassiman (N-VA).