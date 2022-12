Sint-Barbaracollege bestaat 75 jaar: "Van eerste les in leegstaande legerbarakken tot klassen in duurzame nieuwbouw"

ZottegemIn 1947 kocht de vzw Gesticht Heilige Barbara Zusters van de Heilige Franciscus een voormalig Engels houten legerpaviljoen met vier klaslokalen. Op 22 december van dat jaar kregen leerlingen er voor het eerst les. Vandaag, dag op dag 75 jaar later, is het Sint-Barbaracollege - met vallen en opstaan - uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de Zottegemse onderwijswereld. “Toen de school gemengd werd, ging het aantal leerlingen de hoogte in.”

Op 22 december 1947 werd de parochieschool officieel geopend. Zaïre De Potter stond in voor de opvang van de kleuters (bewaarschool) en Marie De Vos en de heer De Wandel gaven respectievelijk les aan de meisjes en jongens van de eerstegraad. Al gauw werd het schooltje te klein. Er werden klaslokalen ingericht onder de nieuwe kerk en in de sacristie van de noodkerk. Begin december 1955 werd, op aandringen van een vijftal Bevegemse organisaties, die in het heetst van de schoolstrijd de mogelijke inplanting van een Rijksschool in Bevegem vreesden, begonnen met de plannen en de bouw van een schoolcomplex aan het Heilig Hartplein en de Kastanjelaan.

“Op 1 september 1960 werd de school omgevormd tot een autonome vrije basisschool met Zuster Beatrix als eerste directrice. In de jaren zestig werd de infrastructuur van de volwaardige school verder uitgebreid met twee klaslokalen, een verharde speelplaats, nieuw sanitair én centrale verwarming. In 1962 werd op de terreinen van het schoolcomplex een vrij gezondheidscentrum en een studie- en beroepsoriëntering (PMS) opgericht. De nieuwe gebouwen konden gebruikt worden vanaf 1965. Het leerlingenaantal bereikte in het schooljaar 1968-1969 een eerste hoogtepunt met 249 leerlingen. De tweede verdieping boven het vrij gezondheidscentrum werd door de school ingenomen", vertelt huidig directeur Kurt Van Maldergem.

Volledig scherm Zottegem: De eerste lessen werden gegeven in oude Engelse legerbarakken. © Repro Frank Eeckhout

In 1975 werd Lieve Beerens tot eerste lekendirectrice aangesteld en fusioneerde de school met de vrije basisschool van Godveerdegem. “In het voorjaar van 1987 werd het College betrokken bij de besprekingen omtrent de vrije gemengde basisschool op het Heilig Hartplein waarvan de toekomst vrij onzeker was: de school kreeg het steeds moeilijker om zelfstandig overeind te blijven onder meer door de vergrijzing van de wijk. In 1986 telde de school nog amper 122 leerlingen. Vanaf 1 september 1987 maakte de parochieschool deel uit van de structuur van het College Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke en bracht toenmalig superior Frans Hitchinson de kleuterklas van het College in de Bijlokewijk en de eerste graad van de basisschool in de Ooststraat over naar de nieuwe ‘wijkafdeling’ Heilig Hartplein", gaat directeur Van Maldergem verder.

Door deze maatregel kon het voortbestaan van het katholiek basisonderwijs in Bevegem beter verzekerd worden. Het onderwijsaanbod bleef hetzelfde als in de vroegere school: een gemengde kleuterafdeling, een gemengde eerste graad en een tweede en derde graad enkel voor meisjes. “Onder druk van de ouders werd de school verder gemengd. Het leerlingenaantal kende een gestadige groei mede door een gunstige ligging en het ‘open karakter’ van de school. In september 1990 werden jongens in het derde leerjaar toegelaten. Vanaf het schooljaar 1991-92 ook in het vierde leerjaar. De populatie bereikte opnieuw een hoogtepunt.”

Volledig scherm Zottegem: Oude foto van het Sint-Barbaracollege. © Repro Frank Eeckhout

In 1993 werd Marc De Groote de nieuwe directeur. Marc De Groote werd onmiddellijk geconfronteerd met een ‘turbulente onderwijsomgeving’ waardoor de taak van directeur ingrijpend wijzigde en complexer werd. Onder zijn leiding breidde de school uit met een afdeling in de Trapstraat. “In 2004 dreigde opnieuw woningnood in de H.-Hartafdeling. Met het ‘inwonend’ CLB-centrum werden afspraken gemaakt om op termijn de gehuurde gebouwen te verlaten zodat hier de school verder zijn intrek kon nemen. Om de onmiddellijke woningnood van het hoge leerlingenaantal van 380 op te vangen, werden in de zomervakantie van 2004 klaspaviljoenen geïnstalleerd. In deze tijdelijke paviljoenen - we gebruikten niet graag het woord containers - kwamen een bijkomende refter, extra sanitaire voorzieningen, een viertal klassen en een multifunctionele zaal", weet Van Maldergem.

Het bestuur van het aanpalend Parochiaal Centrum stelde zijn speelweide ter beschikking zodat het inleveren aan speelruimte ruim gecompenseerd werd. Vanaf september 2007 kon de school de lokalen van de vzw Parochiale Werken in gebruik nemen, een gebaar dat geapprecieerd werd. De feestzaal van het Parochiaal Centrum werd de nieuwe eetzaal, de keuken werd grondig gerenoveerd en twee vergaderlokalen betekenden een meerwaarde voor de school. “In het voorjaar 2008 kreeg de school groen licht van het bisdom Gent om als alternatief een duurzame nieuwbouw op te trekken op de hoek van de Kastanjelaan met nieuw sanitair, twee comfortabele kleuterklassen, berging, een vijftal klaslokalen en een open leercentrum. Deze verdieping kan heringericht worden om te beantwoorden aan toekomstige behoeften. Ook de speelplaats werd heringericht met een binnentuin voor de kleuters, een overdekte ruimte en multifunctionele sportvelden waardoor de school gewapend is voor de toekomst", besluit Van Maldergem.

Volledig scherm Zottegem: Muziekles uit lang vervlogen tijden. © Repro Frank Eeckhout

Volledig scherm Zottegem: Oude foto van spelende kinderen. © Repro Frank Eeckhout

Volledig scherm Zottegem: Luchtbeeld van de de school zoals ze vandaag is. © Repro Frank Eeckhout

Volledig scherm Zottegem: Directeur Kurt Van Maldergem. © Frank Eeckhout