Senioren nemen de dansvloer in tijdens carnaval

“Als er één leeftijdsgroep getroffen werd in de afgelopen twee jaar is het wel die van de senioren. Het is dan ook ongelooflijk hoopvol om te zien met welke vitaliteit onze senioren ook nu de dansvloer innamen zoals ze dat ook voor corona deden,” zegt voorzitter Lieven Buysse. Onder de ervaren leiding van het seniorenkeizerspaar Vic en Claudine en seniorenprinsenpaar Eddy en Karine bleef de dansvloer tot in de vroege vooravond gevuld met ieder die de zon in zijn of haar hart wou laten schijnen. Het Feestcomité zet zijn programma deze week nog verder met een bezoek aan het ziekenhuis, het Woonzorgcentrum Egmont en de beschutte werkplaats.