Schlagerfestival als fundraising bij Soroptimisten

Als locatie kozen de Soroptimisten voor dancing Parasol in Velzeke. “De Parasol lokt al 60 jaar bezoekers uit heel Vlaanderen. Op 22 april wordt dancing Parasol het decor voor Sorop goes schlager. Het belooft een feestje te worden waar je op een unieke locatie kan meegenieten van de populaire liedjes en polonaises van Danny De Roover. Maar ook met Yves Segersen Michel Angelo hebben we twee artiesten die als geen ander weten hoe ze met hun charmante muziek en aanstekelijke covers een publiek moeiteloos kunnen inpakken. Daarna is het aan ‘schlager grand dame’ Lindsay om het dak er helemaal af te blazen", zegt Marina Fauconnier. Kaarten kosten 50 euro en zijn te verkrijgen bij alle clubleden, bij Pralifino in de Stationsstraat, Optisch Centrum Claeys op de Heldenlaan en Schoonheidssalon Anouk De Moor in de Arthur Scheirisstraat. Hiervoor krijg je niet alleen een muzikale topavond vol amusement, er wordt tevens een glaasje bubbels en diverse hapjes aangeboden. De deuren gaan open om 19.30 uur. Het eerste optreden start om 20.30 uur.