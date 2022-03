Rotary geeft Zottegem extra stukje groen

Peter Van Audenhove stelt voor 20 jaar een terrein ter beschikking van Rotary Zottegem in Sint-Gorik-Oudenhove. De firma Arte Verde schenkt 2020 bomen aan de actie. “De 2020 verwijst een beetje naar de actie Hulp2020 waar het idee voor de aanplanting van het bos is gerezen. Toch willen we het bij de uitvoering loskoppelen van Hulp2020 omdat we niet willen verwijzen naar de coronaperiode", vertelt de voorzitter. In het weekend van 26 en 27 maart organiseert de club twee plantdagen. “Op een georganiseerde manier zullen de juiste boomsoorten op de juiste plaats worden geplant. Wie een boom heeft gekocht zal de kans krijgen om die zelf te planten. Bovendien zal iedereen die een boom heeft gekocht vermeld worden op een groot bord aan de ingang van het bos. Bedoeling is om na de aanplanting van het bos het terrein op een gepaste manier open te stellen voor het publiek via de verschillende wandelpaden die er langs lopen", geeft Van Audenhove nog mee.