Rock Zottegem neemt een vliegende start: eerste dag met 12.500 toeschouwers uitverkocht

Hou je van Aperol Spritz, mojito of Pornstar Martini? Deze 15 handtassen matchen met je favoriete cock­tail

Zin om je kleerkast op te fleuren? Handtassen in felle tinten en citruskleuren steken deze zomer massaal de kop op. Op zich niet gek, want ze passen perfect bij de populairste cocktails van het moment. Wij selecteerden vijftien tassen die je look een zomerse toets geven. Cheers!